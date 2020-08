В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях

В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

