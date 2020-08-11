В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях

В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegram канал NEXTA_live.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

Video NEXTA pic.twitter.com/9T2aCdkkc7 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020

"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.

Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.

По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Позже доверенное лицо Тихановской заявило, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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