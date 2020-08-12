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На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши

Среда, 12 августа 2020, 10:25

Среди задержанных во время протестов в Беларуси - минимум трое граждан Польши, дипломаты пытаются освободить их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сначала появилась информация о задержании двух польских студентов - об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы". На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.

Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех людях. 

"Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши.

В Беларуси третью ночь подряд продолжались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов, несмотря на отъезд из страны главной соперницы Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске и ряде других городов.

Власти заявляют о задержании тысяч протестующих. За все дни сотни людей получили ранения, один человек погиб.

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