ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов

Центризбирком Беларуси объявил официальные результаты президентских выборов, согласно которым абсолютную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда", объявление об этом появилось на официальном сайте.

"14 августа состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов президента Республики Беларусь.

Решением комиссии утверждены результаты выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Лукашенко ", - отмечается в сообщении.

По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,2%, за Анну Конопацкую - 1,67%, за Сергея Череченя - 1,14%.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 5818 96 избирателей.

Как сообщает Tut.by, жалобы относительно выборов подавали все кандидаты, кроме Лукашенко. В ЦИК заявили, что жалобы Дмитриева, Конопацкой и Тихановской отклонили, а жалоба от Череченя еще не поступила. Последний отправил подавать жалобу своих доверенных лиц, объяснив это тем, что "уже известны случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и потом оттуда не выходит". Их не пустили и сказали направить жалобу по электронной почте.

Напомним, после четырех дней протестов в связи с сомнениями относительно результатов выборов в Беларуси были задержаны около 7000 человек. Сегодня утром из Жодинского СИЗО и минского изолятора начали выпускать задержанных. Люди после освобождения рассказывают об избиении, издевательствах, отказе в медицинской помощи, холоде и голоде.

Утром 14 августа работники многих предприятий Беларуси объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.

ЕС сегодня обнародовал очередное заявление с требованием к властям Беларуси прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех задержанных, которые еще находятся под арестом.

После обеда министры иностранных дел ЕС соберутся на внеочередную встречу, на которой обсудят введение санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.