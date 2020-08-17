Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет.

Об этом он заявил во время посещения завода МЗКТ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов. - Ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все" - сказал Лукашенко.

Позже он добавил: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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