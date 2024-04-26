Науседа о возможном размещении ядерного оружия в Польше: это был бы элемент сдерживания

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал своего польского коллегу Анджея Дуду, который заявил о готовности Варшавы разместить в стране ядерное оружие НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на совместной с Дудой пресс-конференции, сообщает Delfi.

По словам Науседы, в случае принятия НАТО решения о размещении ядерного оружия в Польше, это будет способствовать системе сдерживания и отвечать ожиданиям европейской безопасности.

"Идея размещения ядерного оружия – это не разжигание войны, не угроза для России, а еще один элемент системы сдерживания, который представлял бы собой значительный сдерживающий фактор и силу", – подчеркнул он.

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Президент Литвы отметил, что они с Дудой обсуждали последствия размещения ядерного оружия в Польше.

"Безусловно, в последнее время произошли события, которые увеличивают присутствие военной силы по соседству – в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, это реальность сегодня, как в Калининградской области (РФ), так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", – указал Науседа.

Со своей стороны, Дуда также заверил, что возможность размещения ядерного оружия в Польше обсуждалась и ранее. Сейчас, по его словам, действия России сделали эту дискуссию еще более актуальной.

"Россия нарушает международные соглашения, международные договоры по ядерному оружию. Что бы РФ не говорила – что эта программа является угрозой для них – все наоборот. Это пропаганда с их стороны, потому что это адекватный ответ, потому что мы понимаем и считаем, что вся территория НАТО должна быть защищена адекватно и должным образом", – сказал он.

Ранее Дуда заявил, что пригласил премьер-министра Дональда Туска в президентский дворец 1 мая, чтобы обсудить с ним, среди прочего, размещение ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.

Напомним, в интервью, которое появилось 22 апреля в газете Fakt, польский президент заявил, что в случае решения союзников "о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории, с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО", Варшава будет готова к этому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал это заявление.

Предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не планирует развертывание ядерного оружия в других странах в рамках сдерживания.