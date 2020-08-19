Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, проводившего встречи с задержанным ранее шпионом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Министерство иностранных дел решило не обнародовать фамилию депортируемого дипломата, но заявило, что он работал в торговой секции посольства России.

Начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Труде Маасайде рассказала, что российского посла в Норвегии вызвали в министерство иностранных дел и сообщили, что дипломат отныне является персоной нон грата.

"Это потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", - говорит Маасайде.

Посольство было уведомлено о депортации во вторник днем. С тех пор у дипломата было 72 часа, чтобы покинуть страну.

МИД Норвегии принял такое решение после того, как задержанный ранее Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата.

Татгар был арестован в субботу во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло.

В понедельник подозреваемого оставили под стражей на четыре недели. Ему инкриминируют нарушение раздела 123 и 124 Уголовного кодекса, касающиеся раскрытия государственной тайны и раскрытие государственной тайны в особо крупных размерах.