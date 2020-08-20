Польские СМИ назвали вероятную кандидатуру нового главы МИД

После отставки Яцека Чапутовича МИД Польши может возглавить Збигнев Рау, действующий глава комитета Сейма по иностранным делам.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнали из своих источников репортеры польского RMF24.

Согласно этой информации, он является первым в списке вероятных кандидатов на нового главу польской дипломатии. Збигнев Рау в общении не отрицал слухов, но и не подтвердил их.

Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.

Премьер Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что объявит преемника Яцека Чапутовича до конца недели, наиболее вероятно - в пятницу.

Тогда же должны назвать и нового министра здравоохранения, который заменит на посту Лукаша Шумовского.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович сегодня утром подал заявление об отставке.

В МИД прокомментировали, что он и раньше заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию.