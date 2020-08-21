Бизнес-ассоциации призвали правительство сохранить Госпродпотребслужбу

Четыре крупные украинские бизнес-ассоциации призвали правительство не поддерживать инициативу о реорганизации Госпродпотребслужбы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном обращении Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, Союза украинских предпринимателей и Украинского клуба аграрного бизнеса.

Обращение касается инициативы министерства здравоохранения, согласно которой предлагают разделить полномочия нынешней Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей между Минздравом и Минэкономики.

В частности, в подчинении Минздрава предлагают создать новый орган - Государственную службу по контролю заболеваний Украины, которая будет заниматься контролем безопасности и качества продуктов питания, а также контролем соблюдения санитарного законодательства и эпидемическим наблюдением.

"Вместе с тем, согласно действующим постановлением КМУ о Госпродпотребслужбе, перечень сфер и отраслей, в которых ГПСС реализует государственную политику, значительно больше, включая ветеринарную медицину, карантин и защиту растений, семеноводство и др. К тому же, аграрные ассоциации считают нецелесообразным вывод вопроса безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов из-под подчинения Минэкономики, которое является профильным центральным органом исполнительной власти для продовольственной отрасли ", - отмечают ассоциации в обращении.

Кроме того, добавляют они, налаживание работы системы после этой комплексной реформы займет много времени, а в переходный период может возникнуть риск торможения экспортно-импортных операций и торговли на внутреннем рынке.

"Учитывая описанные выше риски, ассоциации призывают Кабинет Министров Украины не поддерживать идею реорганизации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - заключают в обращении.

Как уже сообщалось, Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС обратится с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы.

В Минэкономики также выступают против реорганизации ведомства и обращались к бизнесу с просьбой высказать их позицию.

Зачем в Минздраве предлагают ликвидировать службу, почему это станет нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС и чем грозит украинским экспортерам пищевой продукции в ЕС - подробнее читайте в материале "Европейской правды": Угроза на столе: зачем Минздрав хочет уничтожить европейскую систему пищевой безопасности в Украине.