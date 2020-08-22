Коронавирус: в Германии впервые с конца апреля более 2 тысяч заражений за сутки

Суточное число новых случаев коронавируса в Германии превысило порог в 2000 и достигло самого высокого уровня с конца апреля.

Об этом сообщил институт Роберта Коха, передает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Так, за последние сутки было выявлено 2034 новых случая коронавируса.

Пик заражений пришелся на конец марта-начало апреля и составил более 6000 ежедневно, после чего эти показатели значительно упали. С конца июля количество случаев снова увеличивается.

Однако нынешнее увеличение числа случаев заболевания не позволяет сделать прямых выводов о распространении инфекции, поскольку в последнее время число проведенных тестов значительно возросло.

Несколько дней назад Институт Роберта Коха объявил, что увеличение числа случаев заболевания в настоящее время можно объяснить не только увеличением количества тестов. По всей стране существует большое количество небольших вспышек, которые связаны, например, с большими торжествами в семье и в кругу друзей.

С начала кризиса, по крайней мере 232 082 человека в Германии были явно заражены вирусом Sars-CoV-2. По данным института, количество умерших в связи с болезнью составляет 9267 человек. Выздоровели уже 206 600 человек.