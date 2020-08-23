Новая волна коронавируса более опасна для молодежи - французский министр

Новая волна коронавируса распространяется в четыре раза быстрее среди людей до 40 лет, чем среди 65-летних.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Это не французское исключение, это европейская динамика", - уточнил министр. Вместе с тем, он добавляет - заражение растет и среди пожилых людей, и среди группы риска.

Веран заявил, что уже происходит перекрестное заражение между возрастными людьми от 20 до 40 лет и старшими.

По его словам, в отличие от предыдущих месяцев, когда основным источником заражения были рабочие места, сейчас больше шансов заразиться на вечеринках, не соблюдавших правила социального дистанцирования.

Министр опасается новой вспышки коронавируса после возможного празднования результатов финала Лиги чемпионов, в котором 23 августа французский ПСЖ будет играть с мюнхенской "Баварией". Он призвал в случае празднования победы французов не забывать о масках и прочих мерах безопасности.