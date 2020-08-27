Путин допускает использование российских силовиков в Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

В то же время, утверждает он, договорились о том, что их задействуют только в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал ... Но мы также договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенные границы - не начнут разбой, поджоги машин и зданий, банков, захват административных зданий и так далее", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.

Где сейчас находятся российские правоохранители, привлеченные в "резерв", и какова его численность - не уточняется.

Около недели назад в Кремле заявили, что не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).