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МИД Беларуси винит Киев в паузе в двусторонних отношениях

Пятница, 28 августа 2020, 18:47

МИД Беларуси возлагает на Киев ответственность за приостановку диалога между двумя странами.

Об этом говорится в комментарии МИД Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

В ведомстве подчеркнули, что настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов они расценивают именно как попытку вмешательства во внутренние дела. 

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом" - заявили в МИД Беларуси.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Беларусью в связи с напряженной ситуацией в соседней стране.

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