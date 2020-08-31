Экономика Италии вошла в рецессию, ВВП упал на 12,8%

В Италии зафиксировано рекордное сокращение экономики после того, как во время изоляции резко упали расходы и инвестиции домохозяйств, что привело к глубокой рецессии в третьей по величине экономике еврозоны.

Об этом свидетельствуют данные национального статистического агентства Istat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Валовой внутренний продукт Италии упал во втором квартале на 12,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Полная оценка квартальных экономических показателей подтверждает исключительный степень падения ВВП во втором квартале из-за экономических последствиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и принятых мер сдерживания", - заявили в Istat.

Снижение было даже хуже, чем прогнозировалось в июле, когда Istat оценивал падение во втором квартале на 12,4%.

Рецессия обычно определяется как два последовательных периода квартального падения ВВП. В первом квартале экономика Италии сократилась на 5,4%.

Во втором квартале расходы домашних хозяйств упали на 11,3% по сравнению с первым кварталом, а экспорт упал на 26,4%.

Напомним, экономика Германии во втором квартале 2020 упала на 9,7% - этот показатель является наихудшим с начала ежеквартального подсчета изменений ВВП Германии в 1970 году.

Экономика Великобритании с апреля по июнь пережила крупнейший спад за всю историю, меры по ограничению распространения коронавируса официально погрузили страну в рецессию.