В Варшаве задержали трех человек по подозрению в украшении памятников флагами ЛГБТ

В Варшаве задержали трех подозреваемых в развешивании ЛГБТ-флагов на памятниках города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе во вторник на ряд памятников Варшавы неизвестные вывесили флаги ЛГБТ и банданы с анархической символикой.

"Флешмоб" сопровождался сообщениями в соцсетях, где объясняется, что это протест против гомофобии в Польше.

"Пока этот флаг кому-то кажется скандальным или неуместным, мы продолжим провоцировать", - написали анонимные авторы.

[ stopbzdurom.pl/zrzutka ] 🏳️‍🌈🏳️‍⚧🏴✊ MANIFEST (Gang Samzamęt, Stop Bzdurom i Poetka): To jest szturm! To tęcza. To... Опубліковано Stop Bzdurom Середа, 29 липня 2020 р.

Среди памятников, которые вывесили символику - статуя Христа и Базилика Святого Креста.

Окружная прокуратура Варшавы открыла производство за "оскорбление религиозных чувств" и "вандализм".

Накануне полиция сообщила о задержании первых двух людей, подозреваемых в участии в акции.

"Их взяли под стражу, следствие продолжается. Задержание остальных - вопрос времени", - заявил представитель полиции Сильвестр Марчак.