Возле Дюнкерка в контейнере с рисом нашли 1,3 тонны кокаина
Патруль французской таможенной службы из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка, обнаружил в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
Случай произошел в этот понедельник, 3 августа, сообщили о нем несколько дней спустя.
Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.
"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - говорят в полиции.
Ориентировочная стоимость запрещенного груза составляет миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.
Расследование случая будут проводить в Лилле.
Ранее в мае большой груз кокаина изъяли в порту Гавра - 1,4 тонны.