В Бельгии вспышка коронавируса на мясокомбинате: на карантине 225 работников

В Бельгии произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате во Фландрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское VRT.

Среди работников мясокомбината компании Westvlees, который расположен во Фландрии, по меньшей мере 18 человек уже получили положительный результат теста на коронавирус. Еще 225 других - на самоизоляции. Даже если тест окажется отрицательным, им придется оставаться на карантине еще неделю.

Всего на комбинате работает около 850 человек.

Отдел, в котором произошла вспышка, временно закрывают, но предприятие продолжит работу, так как эти работники не контактировали с остальными и помещение имеет отдельную вентиляционную систему.

В Федеральном агентстве продовольственной безопасности говорят, что пока не было ни одного подтверждения, что вирус передается через пищу, поэтому продукцию можно считать безопасной.

Напомним, ранее на мясокомбинате в Германии в результате вспышки коронавируса заболели более 1000 человек. В британском Уэльсе также закрывали на карантин одну из крупнейших в Великобритании фабрик курятины после обнаружения коронавируса среди работников.

Недавно Бельгия приняла решение вернуть еще часть коронавирусных ограничений из-за роста числа новых заражений.

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