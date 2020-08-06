У Бельгії спалах коронавірусу на м’ясокомбінаті: на карантині 225 працівників

У Бельгії стався спалах коронавірусу на м’ясокомбінаті у Фландрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійське VRT.

Серед працівників м’ясокомбінату компанії Westvlees, що розташований у Фландрії, щонайменше 18 осіб вже отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Ще 225 інших - на самоізоляції. Навіть якщо тест виявиться негативним, їм доведеться залишатися на карантині ще тиждень.

Загалом на комбінаті працює близько 850 осіб.

Відділ, у якому стався спалах, тимчасово закривають, але підприємство продовжить роботу, тому що ці працівники не контактували з рештою і приміщення має окрему вентиляційну систему.

У Федеральному агентстві продовольчої безпеки кажуть, що поки не було жодного підтвердження, що вірус передається через їжу, тому продукцію можна вважати безпечною.

Нагадаємо, раніше на м'ясокомбінаті у Німеччині внаслідок спалаху коронавірусу захворіли більше 1000 працівників. У британському Уельсі також зачиняли на карантин одну з найбільших в Британії фабрик курятини після виявлення коронавірусу серед працівників.

Нещодавно Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті: "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу".