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В Румынии - наибольшее число случаев коронавируса за сутки с начала пандемии

Пятница, 7 августа 2020, 15:56

В Румынии за минувшие сутки зарегистрировали 1378 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

По данным Управления здравоохранения сутки подтверждено 50 летальных случаев среди инфицированных.

В больницах находятся 7801 инфицированный пациент, из них 446 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Сегодня на национальном уровне проведено 1 343 315 тестов, из них 23 946 были выполнены в течение последних 24 часов.

Предыдущий "антирекорд" был зафиксирован 30 июля, тогда в стране было выявлено 1356 новых случаев коронавируса.

Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания, из которых 29 289 человек выздоровели, а 2616 умерли.

Отмечается, что за прошедшие две недели в стране только 3 августа было меньше 1000 случаев коронавируса.

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Коронавирус Румыния
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