День выборов в Беларуси: очереди на участках, проблемы с интернетом и задержания

В Беларуси продолжается голосование на выборах президента, явка по данным на 16:00 составила 73,4%.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Глава ЦИК Лидия Ермошина днем объявила, что по данным на 12:00 явка превышала 50%, что уже позволяет считать выборы состоявшимися. Общая явка на президентских выборах в 2015 году составила 87,22%, в этом году показатель может быть выше.

В соцсетях публикуется множество фотографий, на которых видны огромные очереди на избирательных участках

Сегодня утром пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Позже о похожем сообщили жители Минской области и Витебска. В частности, очень медленно загружаются видео в Youtube, есть проблемы с доступом к Google-сервисам и некоторым сайтам.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты заявил, что государственные ресурсы Беларуси "подверглись DDoS-атакам".

Голосование сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Также стало известно о том, что в воскресенье днем в Минске были задержаны три сотрудника российского телеканала "Дождь".

В Минск взыскано крупные силы полиции те военных вместе со спецтехникой, сообщается, что центр города перекрыт.

Накануне в Минске тысячи людей пришли на встречу с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской, несмотря на то, что власти заняли другими мероприятиями все возможные площадки.

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