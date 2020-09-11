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Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Пятница, 11 сентября 2020, 19:48

Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске, пишет "Европейская правда".

Поводом для направления ноты стал обзор на белорусской границе машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск.

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На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения, что не остановило пограничников.

Как заявили в посольстве Украины, жалобу Игорь Кизим направил в МИД Беларуси.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

11 сентября Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и отверг при этом нарушение конвенции.

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