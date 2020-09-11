"Вы хотите дипломатической войны?": белорусы показали, как обыскивали посла Украины

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео осмотра автомобиля украинского посла Игоря Кизима на границе, который, по словам украинского дипломата, состоялся в нарушение Венской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На опубликованном видео видно, как сотрудник пограничного пропуска "Новая Гута" предупреждает посла, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, который включает в том числе осмотр транспортного средства.

Кизим в ответ сослался на Венскую конвенцию, которая не позволяет осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, если на это нет веских причин.

"Так точно, потому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы просто осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся", - сказал пограничник.

Посол согласился открыть багажник, но предупредил, что "мы начинаем дипломатическую войну".

"Завтра вам будут звонить очень много людей... Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать завтра ноту, я в понедельник буду на работе. Теперь следующее. Ваш посол, когда будет ехать сюда... Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?" - спросил Кизим.

Следует подчеркнуть, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях средства передвижения дипломатического представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Вместе с тем личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются исключения, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. В этом случае осмотр проводиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.

Напомним, 10 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, что по дороге из Киева в Минск на границе его личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками.