Президент Португалии наложил вето на законопроект о запрете вывешивания "идеологических" флагов

Президент Португалии наложил вето на законопроект, который предусматривал запрет на вывешивание флагов "идеологического, партийного характера или представляющих определенные объединения" на зданиях, используемых государственными учреждениями и местными органами власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico

Согласно положениям законопроекта, на государственных зданиях разрешалось бы вывешивать только национальный флаг, флаг ЕС и официальные институциональные флаги. Однако в среду президент Португалии Антониу Жозе Сегуру наложил вето на законопроект.

Глава государства, принадлежащий к левоцентристскому лагерю, не обнародовал обоснование своего решения общественности. Законодательное предложение в апреле одобрили правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), ультраправая партия Chega и консервативная партия CDS-PP.

В заявлении Администрации президента Португалии указано, что его объяснение было передано в парламент, которому поручено довести его до сведения широкой общественности.

Законопроект также ограничивал бы использование большинства иностранных флагов за пределами официальных дипломатических мероприятий.

Ограничения применялись бы к общественным зданиям, памятникам, сооружениям, фасадам, интерьерам и другим пространствам, используемым государственными учреждениями и местными органами власти.

Законопроект вызвал путаницу еще до того, как попал на стол президента. В прошлом месяце мэр Лиссабона Карлос Моедас заявил, что не может вывесить флаг ЛГБТ на мэрии, поскольку новые правила запрещают это – несмотря на то, что закон еще не вступил в силу.

Сейчас законопроект возвращается в парламент, который может либо внести поправки в текст, либо утвердить его абсолютным большинством голосов, что обяжет Сегуру подписать его в качестве закона.

Напомним, в мае в графстве Эссекс в Великобритании новоизбранная администрация партии Reform UK сняла украинский флаг, который развевался у здания совета в Челмсфорде.

Владимир Зеленский в интервью The Guardian выразил надежду, что украинские флаги будут возвращены в знак солидарности.

Однако в партии Reform UK дали понять, что украинские флаги не будут развеваться возле подконтрольных этой политической силе местных советов.