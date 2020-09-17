Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции с "Роснефти"

Европейский Суд справедливости, самое высокое звено судебной системы ЕС, отклонил апелляционный иск российской "Роснефти", которая оспаривала правомерность введения санкций Евросоюза против нее в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в решении суда, с которым в четверг ознакомилась "Европейская правда".

ЕС ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украине в 2014 году. Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.

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13 сентября 2018 года Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний, среди которых "Роснефть", в связи с агрессией России против Украины.

Соответствующие компании подали апелляцию на решение Общего суда и сегодняшним постановлением суд полностью отклонил апелляцию компании.

"Суд справедливости оставил в силе решение Общего суда об отказе в удовлетворении иска против ограничительных мер, введенных в отношении российских нефтяных компаний, входящих в группу "Роснефть", в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении суда.

Общий суд своим решением установил, что Совет ЕС достаточно обосновал свои решения относительно санкций, целью которых было повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ нескольких российских субъектов к рынку капитала и запретили предоставление услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.