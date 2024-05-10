СМИ: Единственный действующий в Румынии комплекс Patriot переместили

В Румынии для обеспечения противовоздушной обороны столицы ближе к городу перебросили единственный действующий в стране комплекс Patriot.

Об этом стало известно Observator от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Источники сообщили, что батарею Patriot привезли под Бухарест для замены системы Hawk, с помощью которой в последние месяцы обеспечивалась противовоздушная оборона румынской столицы.

Система противовоздушной обороны Patriot стоимостью более миллиарда долларов была развернута вблизи столицы, возле важного стратегического объекта.

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Это произошло через день после того, как президент Клаус Йоханнис заявил из Белого дома, где он находился, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.

Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.

Система, которую переместили под Бухарест, является одной из 7, приобретенных Румынией. Четыре системы уже поставлены, однако только одна полностью функционирует.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.

Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.