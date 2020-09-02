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Правительство, ВР и ОПУ создают новый орган для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Среда, 2 сентября 2020, 15:17

2 сентября правительство на своем заседании приняло решение создать комиссию по координации выполнения Соглашения об ассоциации, в руководство которой войдут также представители Верховной рады и офиса президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Созданная комиссия будет действовать в качестве "временного консультативного органа Кабинета министров", а большинство ее состав будет формироваться из членов правительства. В то же время соруководителями этого органа станут также представители ВР и ОПУ.

По принятому решению, комиссию возглавит премьер Денис Шмыгаль, а его заместителями станут вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук и заместитель председателя ОПУ (фамилия не указана, скорее всего, речь идет об Игоре Жовкве).

Основными задачами созданного органа является подготовка предложений по развитию отношений с ЕС, которые впоследствии будет рассматривать правительство; координация действий органов исполнительной власти в отношениях с ЕС и в переговорах по выполнению СА; совершенствование действующей нормативно-правовой базы.

Перед публикацией решению о создании такой комиссии еще предстоит пройти юридическое доработки, пояснил на заседании правительства премьер-министр.

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