Министры ЕС, вероятно, не согласуют санкции против режима Лукашенко - СМИ

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник, вероятно, не утвердят решение о санкциях против представителей режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет"для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", - написал Джозвяк.

