Евроинтеграционный комитет Рады раскритиковал доработанный проект реформы СБУ

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС высказал замечания к законопроекту №3196 о реформе Службы безопасности Украины, ранее раскритикованного ЕС и отправленного Радой на доработку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Есть очень много замечаний к проекту №3196 о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины. И не только мы - наши международные партнеры прислали авторам свои замечания относительно упомянутого проекта", - заявили в комитете.

Члены комитета выразили надежду, что замечания будут учтены.

"СБУ должна быть преобразована в неполитизированную, современную демилитаризованную службу, который бы работала под демократическим и гражданским контролем - так, как это предусмотрено стандартами европейского и евроатлантического сообщества", - отметили в комитете.

Напомним, в мае Верховная рада отправила в комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Законопроектом №3196 предполагается изложить в новой редакции закон "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов по вопросам деятельности СБУ.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать Служба безопасности; стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирование системы правоохранительных органов, в частности Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины; рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности рекомендациями ПАСЕ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) и 1713 (2005).

Напомним, Консультативная миссия ЕС критически относится к президентскому законопроекту о реформировании СБУ, предусматривающему чрезвычайные полномочия Службы безопасности.

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