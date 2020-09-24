"Пусть стреляют боевыми": МВД Беларуси опубликовало призыв применить оружие на митингах

МВД Беларуси отчиталось о жалобах "законопослушных жителей Минска", которые якобы недовольны действиями протестующих.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте МВД Беларуси.

"На линию" 102 " стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

На сайте подчеркивается ,что"простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

При этом МВД приводит аудиозапись телефонного разговора с одним из таких "недовольных", во время которой человек прямо призвал применять против протестующих резиновые пули и даже боевые патроны, утверждая, что "автомат Калашникова никто не отменял".

"Пару выстрелов в башку - и все протрезвеют" - говорит мужчина.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники сообщают о как минимум 259 задержанных.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

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