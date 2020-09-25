Правительство отменит запрет на въезд для иностранцев

Кабинет министров примет решение об отмене полного запрета на въезд для иностранных граждан.

Эту информацию подтвердили "Европейской правде" два независимых друг от друга источника в правительстве.

Ожидается, что с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе. Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для украинцев действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии.

Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого решения была попытка удержать хасидов-паломников от приезда в Украину на фоне пандемии.

2 сентября из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток, убрав таким образом главную лазейку, которой паломники могли воспользоваться, чтобы обойти запрет.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине