Посла России вызвали в МИД Британии из-за отравления Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что вызвал посла России в стране, чтобы выразить свою обеспокоенность отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Великобритания вызвала посла России в стране, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу отравления Алексея Навального", - сообщил глава МИД в своем Twitter в понедельник, 7 сентября.

Читайте также Клиника "Шарите": Навального вывели из комы

Он назвал "абсолютно недопустимым" применение запрещенного химического оружия.

"Россия должна провести полное, прозрачное расследование", - заявил глава британской дипломатии.

Рааб добавил, что был рад услышать новость об улучшении состояния здоровья политика.

Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на неотложных объяснениях России относительно отравления оппозиционера Навального.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада