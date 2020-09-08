Нормандская встреча на уровне советников назначена на пятницу. Место проведения изменили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав государств "нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас должно быть заседание советников нормандского формата 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область.

По данным источников "Европейской правды", встреча состоится в Берлине, хотя в порядке очередности должна проходить в Париже.

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча должна состояться до 10 сентября.

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