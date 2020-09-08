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В Италии разыскивают серийного убийцу, в третий раз сбежавшего из тюрьмы

Вторник, 8 сентября 2020, 16:49

Полиция Италии разыскивает серийного убийцу, который в третий раз бежал из тюрьмы во время отбывания пожизненного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

60-летний Джузеппе Мастини, которого в 1989 году приговорили к пожизненному заключению, бежал во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари, Сардиния.

"Мастини воспользовался временным однодневным освобождением из тюрьмы строгого режима в Сардинии, чтобы убежать, не вернувшись в свою камеру в субботу", - сообщили в полиции.

Мастини терроризировал Рим в 1970-х и 1980-х годах, совершив ряд преступлений, включая убийства, похищения людей и кражи со взломом.

Впервые он бежал из тюрьмы в 1987 году, когда после временного освобождения он не вернулся. Два года он находился в розыске и за это время совершил ограбление, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку.

После того как его снова поймали и посадили, он получил еще одно временное освобождение в 2014 году, которое было заполнено с "нарушениями", сообщили в профсоюзе итальянской полиции, хотя неясно, убежал в тот раз.

Но в июне 2017 года он снова сбежал из тюрьмы на севере Италии, используя тот же метод.

Побег Мастини оживил политический спор по пересмотру норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений. Министерство юстиции уже заявило, что проверит решение о предоставлении Мастини временного освобождения.

Также сообщается, что с февраля 2019 года суды в Италии предоставили 13 разрешений на временное освобождение осужденным к пожизненному лишению свободы: практически один в месяц, за исключением периода карантина в связи с коронавирусом.

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