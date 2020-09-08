Меркель: решение по "Северному потоку-2" будет европейским, а не немецким

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена согласовывать любые действия против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, исключая односторонний ответ.

Об этом Меркель сказала на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Меркель подчеркнула, что химическая атака на Навального была направлена ​​не в сторону Германии и поэтому является проблемой для всего Европейского Союза.

На встрече она также указала, что еще не приняла окончательного решения о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы газопровод "Северный поток-2".

Ранее во вторник министр финансов Олаф Шольц также публично заявлял, что Германия будет работать с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы разработать ответ Москве, и отказался сообщить, поддерживает ли он проект трубопровода.

"Навального отравили, это определенно ясно - и это то, что мы не примем. Это противоречит всем нашим юридическим идеям", - заявил он на онлайн-мероприятии Bloomberg.

Как сообщалось, 7 сентября Меркель говорила, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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