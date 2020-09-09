Еврокомиссия предварительно договорилась о 200 млн доз вакцины с шестым разработчиком

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с BioNTech-Pfizer о закупке будущей вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Немецкая BioNTech и американская Pfizer, которые вместе разрабатывают вакцину на основе технологии РНК (RNA) - уже шестой разработчик, которому предварительно договорились о закупке вакцины.

Кроме нее, переговоры завершили также с Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna, а с AstraZeneca уже подписано соглашение.

Еврокомиссия договаривается сразу с рядом компаний, чтобы увеличить вероятность получить эффективную вакцину.

Ожидаемая соглашение с разработчиком предусматривает приобретение от имени стран ЕС 200 млн доз вакцины, с возможностью дальнейшей закупки еще 100 мл доз, если вакцина окажется безопасной и эффективной.

Это соглашение позволит членам ЕС покупать вакцину для себя, или же для передачи странам со средним и низким достатком или в другие страны Европы.

Как сообщалось ранее, AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины в связи с болезнью одного из волонтеров, принимающих в них участие.