Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

Ряд европейских дипломатов пришли домой к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета, чтобы защитить ее от ареста.

Как пишет "Европейская правда", фото дипломатов вместе с писательницей обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске – Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Анн Линде.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6