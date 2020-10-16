В Финляндии предлагают смягчить законодательство об абортах

В Финляндии почти 50 000 человек поддержали инициативу, которая призывает смягчить законодательство об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Инициатива OmaTahto2020 предлагает изменить старый закон об абортах, которому уже пятьдесят лет.

Финское законодательство об абортах является наиболее строгим среди Скандинавских стран и оно также одно из самых суровых в Европе.

Согласно нынешнему закону, перед прерыванием беременности женщина должна получить два отдельных врачебных вывода о необходимости этой меры. Кроме причин, связанных со здоровьем, для аборта достаточно социальных причин, например, несоответствующей жизненной ситуации.

Как эксперты, так и общественные активисты считают, что это пустая трата ресурсов учреждений здравоохранения и нарушение прав женщин на самоопределение.

За гражданской инициативой, требующей изменить закон об абортах, стоят Союз защиты прав женщин, Ассоциация гинекологов Финляндии, Союз акушерок и союз народонаселения.

Инициативу Omatahto2020 уже подписали более 47 800 человек. Она будет передана на рассмотрение парламента, если под ней подпишутся 50 000 человек.