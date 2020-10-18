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Премьер Польши вышел из карантина после подозрения на коронавирус

Воскресенье, 18 октября 2020, 12:49

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выходит из карантина, на котором находился после контакта с больным коронавирусом, и уже сегодня примет участие в очных рабочих встречах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сообщил спикер правительства Пётр Мюллер.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий закончил карантин. До сих пор он дистанционно участвовал во встречах правительственной группы по управлению кризисными ситуациями, Совета министров и других", - написал он.

Матеуш Моравецкий находился на самоизоляции с 13 октября, узнав, что контактировал с больным коронавирусом. Его тест, сделанный во вторник, оказался отрицательным, но из соображений осторожности премьер остался на карантине.

В связи с самоизоляцией Моравецкого Польшу на последнем саммите лидеров ЕС 15-16 октября представлял премьер-министр Чехии.

Уже во время саммита его покинули президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин, узнав, что контактировали с больными коронавирусом.

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