МИД: Иран готов обеспечить одинаковую компенсацию родственникам всех жертв самолета МАУ
Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета компании "Международные авиалинии Украины" независимо от их гражданства.
Как сообщает "Европейская правда" об этом заявили в пресс-службе МИД Украины по итогам встречи в Тегеране заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил Енин.
Он подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул замглавы МИД.
Напомним, в Иране 19 октября начался второй раунд переговоров по делу о сбитии самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.
Первый раунд переговоров с иранской стороной состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.