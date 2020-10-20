Национальный авиаперевозчик Финляндии из-за пандемии сократит 10% персонала
Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair заявил во вторник, что сократит 700 рабочих мест - более 10% своих работников из-за влияния пандемии COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Сокращение проведут до конца марта следующего года.
Finnair, которая в значительной степени ориентирована на рейсы из Европы в Азию, заявила, что около 600 сотрудников будут сокращены в Финляндии, еще 100 - за пределами Северной Европы.
Генеральный директор Finnair Топи Маннер заявил, что пандемия коронавируса "была абсолютно несправедливой к отрасли, и, к сожалению, многие сотрудники Finnair теперь должны лично пережить ее финансовые последствия".
Он назвал сокращение рабочих мест необходимым и неизбежным.
Finnair также продолжит отправлять работников в вынужденные отпуска по всей Финляндии.
Пандемия коронавируса заставила почти все мировые авиакомпании приостановить большинство своих рейсов.