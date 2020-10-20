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Национальный авиаперевозчик Финляндии из-за пандемии сократит 10% персонала

Вторник, 20 октября 2020, 15:44

Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair заявил во вторник, что сократит 700 рабочих мест - более 10% своих работников из-за влияния пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Сокращение проведут до конца марта следующего года.

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Finnair, которая в значительной степени ориентирована на рейсы из Европы в Азию, заявила, что около 600 сотрудников будут сокращены в Финляндии, еще 100 - за пределами Северной Европы.

Генеральный директор Finnair Топи Маннер заявил, что пандемия коронавируса "была абсолютно несправедливой к отрасли, и, к сожалению, многие сотрудники Finnair теперь должны лично пережить ее финансовые последствия".

Он назвал сокращение рабочих мест необходимым и неизбежным.

Finnair также продолжит отправлять работников в вынужденные отпуска по всей Финляндии.

Пандемия коронавируса заставила почти все мировые авиакомпании приостановить большинство своих рейсов.

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