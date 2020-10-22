Украина хочет, чтобы вопрос ее членства вошел в стратегическую концепцию НАТО

Украина хочет, чтобы стратегическая концепция НАТО-2030, которая будет определять будущее Альянса на следующие 10 лет, включала вопрос членства Украины.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что в этом году начался процесс формирования новой стратегии Альянса НАТО-2030, к которому Украину привлекли в качестве партнера с расширенными возможностями.

"В начале сентября Украину и Грузию официально включили в эти консультации на уровне правительств", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что в рамках этих консультаций Украина будет стремиться включения в концепцию вопроса ее членства в Альянсе.

"Конституция определяет, что целью евроатлантической интеграции Украины является обретение полноправного членства в НАТО. Есть декларация бухарестского саммита, которая предусматривает, что Украина станет страной Альянса. Есть Стратегия национальной безопасности... Поэтому очевидно, что в рамках reflection process мы хотим, чтобы вопрос членства Украины в НАТО определенным образом был отражен", - заявила Стефанишина.

По ее словам, минимальная амбиция - получить подтверждение через упоминание "политики открытых дверей", тогда как идеальным вариантом было бы "конкретное понимание получения Украиной Плана действий относительно членства".

Кроме того, Украина хочет отражения в стратегии вопроса достижения высокого уровня совместимости ее сил с силами Альянса и признания ее ключевой роли в обеспечении безопасности в Черном море, добавила Стефанишина.