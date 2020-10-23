От "Джавелинов" до "друга Ким Чен Ына": Трамп и Байден провели последние дебаты

Во время президентских дебатов, состоявшихся в США в ночь на пятницу (утром по киевскому времени) кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден посвятили часть времени международным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Дискуссия кандидатов стала их последним дебатами перед выборами, которые состоятся 3 ноября. Таким образом, вместо трех раундов дебатов произошло два - одна теледискуссия была отменена из-за болезни Трампа.

Как сообщала "Европейская правда", дебаты провели по измененным правилам. В частности, модераторам дали право выключать микрофон одного из кандидатов, пока говорит другой. Это стало главным отличием нынешних дебатов от состоявшихся в конце сентября, ведь в прошлый раз телешоу происходило "в режиме боя без правил" и запомнилось многочисленными перебранками оппонентов, во время которых те называли друг друга "клоун", "лжец", "щенок Путина" и так далее.

Международная политика США не была одной из главных тем дебатов, но ее задели при обсуждении других вопросов. В частности - говоря о вмешательстве России в американские выборы, Байден обвинил Трампа в использовании непроверенной информации от РФ.

"Его друг Руди Джулиани - это же как российский заложник. Ему предоставляли информацию, которую русские ... которая не является правдой", - возмутился Байден, заявив, что советник по вопросам безопасности якобы предупреждал Трампа об опасных связях Джулиани с РФ.

Трамп в ответе заверил, что он является противником РФ, поскольку предоставлял Украине большую помощь для борьбы против российской агрессии, вспомнив частности поставки "Джавелинов".

"Никого не было жесткого, чем я, в отношении России. Начиная с санкций ... Когда он (Байден во времена президента Обамы - ЕП) продавал (поставлял в Украину) подушки и одеяла, я продавал Украине противотанковое оружие. Поэтому нет никого более жесткого относительно России, чем Дональд Трамп", - заявил президент.

Также во время дебатов поднимали вопрос отношений США и Северной Кореи, в том числе нескольких встреч Трампа с лидером КНДР Ким чен Ыном, которые произошли несмотря на то, что ранее такие контакты считали неприемлемыми.

Трамп заявил, что встречался с северокорейским диктатором, чтобы избежать войны.

"У нас (с Северной Кореей) очень хорошие отношения и нет войны", - пояснил он.

Это вызвало жесткую критику Байдена. "Он легитимизировал КНДР. Он называет своим хорошим другом убийцу, головореза ... в итоге они получили ракеты, способные достичь территории США проще чем когда-либо, - пояснил Джо Байден. - Это как говорить о хороших отношениях с Гитлером перед его вторжением в остальные страны Европы ".

Более подробный анализ дебатов читайте на "Европравде" позже.

О деталях первого раунда дебатов - читайте в статье В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена.