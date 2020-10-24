Главы МИД Латвии и Эстонии ушли на карантин из-за коронавируса у словенского министра

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ушел в карантин после встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром, тест на коронавирус которого оказался положительным, так же поступил и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Ринкевич принял решение работать удаленно после встречи с Логаром в Риге в среду.

При этом после саммита министров стран ЕС, проходившего на прошлой неделе, среди участников которого были обнаружены двое инфицированных, Ринкевич в карантин не ушел.

В пятницу вечером о самоизоляции объявил и Урмас Рейнсалу. Он встречался с Логаром в Таллинне во вторник.

"На следующей неделе у нас будет "Балтийский карантин" вместо "Балтийского пузыря", по крайней мере на уровне министров иностранных дел", – написал в соцсетях Рейнсалу.

Анже Логар вернулся из тура по странам Балтии в четверг. В Логара, который сдал положительный тест на коронавирус, нет симптомов болезни, но он и его ближайшее окружение ближайшие десять дней проведут в самоизоляции.