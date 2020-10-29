Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

В Евросоюзе призвали украинскую власть как можно скорее привести в соответствие с Конституцией работу антикоррупционной системы, заявив, что решение Конституционного суда поставило под сомнение международные обязательства Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявили в представительстве ЕС в Украине.

Европейские дипломаты "с большой озабоченностью" отметили влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства и напомнили, что массивная и беспрецедентная помощь ЕС, в том числе финансовая, связанная с антикоррупционной архитектурой, которая работает независимо, эффективно и свободно от политического или другого давления.

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"Это решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - заявили в представительстве.

В дипмиссии подчеркнули, что ЕС считает институты по борьбе с коррупцией, созданные по запросу украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

"Мы призываем украинские власти принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины", - заявили в представительстве Европейского Союза.

ЕС готов оказать помощь для возврата необходимой правовой определенности, направленной на обеспечение эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.