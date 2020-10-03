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В Польше новый максимум суточных случаев коронавируса

Суббота, 3 октября 2020, 13:13

В субботу Министерство здравоохранения объявило, что в Польше подтверждено 2367 новых случаев заражения коронавирусом - больше всего с момента начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

По данным министерства, 34 пациента с COVID-19 умерли за последние 24 часа. Лишь в двух людей не было сопутствующих заболеваний. Самой молодой жертве было 36 лет, самой старшей - 94.

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Всего за сутки было проведено 30 500 тестов.

С начала эпидемии в Польше с 38 миллионами населения коронавирусом заразились 98 140 человек, умерли 2 604 пациента. 72 000 человек выздоровели с начала эпидемии.

Напомним, 2 октября Польша попала в "красный список" трех стран из-за рекордов заражений.

29 сентября министр здравоохранения Польши анонсировал жесткие ограничения для ресторанов и частных празднеств в связи с ухудшением эпидемической ситуаци

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