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В Венеции система шлюзов впервые успешно защитила город от наводнения

Суббота, 3 октября 2020, 14:18

В Венеции в субботу система защитных барьеров Mose впервые успешно защитила город от наводнения в результате прилива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Система из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну поднялась с морского дна, когда начался прилив, вызванный сильными ветрами и дождем.

Городская власть прогнозировала, что прилив достигнет 130 см - гораздо ниже разрушительного 187-сантиметрового прилива, что залил Венецию в ноябре прошлого года.

 

Однако когда ожидаемый пик наступил вскоре после полудня, знаменитая площадь Сан-Марко, одно из первых мест в Венеции, которое страдает от наводнения, оставалась в основном сухой.

Система защиты от наводнений стоимостью в несколько миллиардов евро, известная как Mose, должна была быть введена в эксплуатацию в 2011 году, но проект затормозили коррупция и перерасход средств.

В июле проект прошел испытания, и инженеры признали, что он готов к использованию в плохую погоду.

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