В Польше готовят шесть полевых госпиталей для больных коронавирусом

Премьер-министр Польши приказал шести крупным польским государственным компаниям создать полевые госпитали для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил глава администрации канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Премьер подписал шесть постановлений, обязывающих крупные компании Государственного казначейства или те, в которых оно имеет контрольный пакет акций, построить больше временных госпиталей на более чем 3000 мест для пациентов с коронавирусом.

Дворчик также сказал, что в настоящее время польская служба здравоохранения находится на пределе своих возможностей, и поэтому, вероятно, сегодня будут приняты дополнительные решения об ограничении.

Он подчеркнул, что принимаются решения по предотвращению национального карантина, но в итоге этот вариант не исключается.

"Ситуация очень серьезная. Ежедневный прирост означает, что служба здравоохранения, которая сейчас находится на пределе возможностей, может вообще рухнуть под наплывом пациентов, если мы не будем вводить экстраординарные решения", - подчеркнул он.

Накануне в Польше за сутки впервые зарегистрировали более 20 000 новых заражений коронавирусом и свыше 300 смертей.