Число беженцев в Германии сократилось впервые за девять лет

Количество беженцев и мигрантов, проживающих в Германии с гарантированным срочным видом на жительство, сократилось впервые за девять лет.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, предоставленные по запросу фракции Левой партии в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Общее число лиц этой категории составляет 1,31 миллиона, что примерно на 50 тыс. меньше, чем в прошлые полгода.

При этом в стране насчитывается 450 тысяч искателей убежища и лиц с отсрочкой исполнения предписания покинуть пределы Германии. Это - на 15 тысяч меньше, чем в прошлые шесть месяцев.

В МВД уточнили, что нынешнее снижение показателей связано с отзывом или окончанием срока действия так называемого охранного статуса, которым пользовалась указанная группа беженцев. При этом "значительная их часть" больше не проживает в Германии.

Ранее стало известно, что канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер договорились принять в Германии еще 1500 человек из лагерей для беженцев на греческих островах.