Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной

Украина намерена подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины.

Соответствующий проект соглашения был одобрен на заседании правительства в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На подписание соглашения уполномочен посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Реализация данного решения позволит ввести безвизовый режим взаимных поездок для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Сент-Винсент и Гренадины - островное государство в Карибском море (независимая от Великобритании с 1979 года) с развитым туризмом и сельским хозяйством. Входит в Британское Содружество наций.

Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины (в архипелаге Малых Антильских островов).

Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины подписано в 2019 году на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, в июле Украина и островное государство Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме.