Венгрия впервые осудила Россию, Трамп в Китае, распад коалиции в Латвии: новости дня

У Молдову залетів один з дронів Росії, а Cловаччина закривала КПП на кордоні з Україною через "Шахеди" над Ужгородом.

Угорські президент, прем’єр і глава МЗС засудили російську атаку і викликали на завтра посла країни-агресора.

Зеленський вважає, що РФ невипадково влаштувала масовану атаку під візит Трампа в Китай.

Ну а міністр оборони Німеччини бачить ознаки переломного моменту у війні РФ проти України.

Все важливе і цікаве за середу, 13 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Угорщина вперше засудила Росію

Впродовж 13 травня Росія застосувала майже тисячу безпілотників для атаки по Україні. Основний напрямок удару ворога – західні регіони країни.

Як повідомляють в Повітряних силах, особливість атаки – противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

Міністерство оборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни після повідомлень у соцмережах про дрон, який зафіксували на відео у Бєльцях – схожий на російський апарат типу "Шахед".

Cловаччина закривала КПП на кордоні з Україною через "Шахеди" над Ужгородом.

Ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок назвав російські "Шахеди" над Ужгородом демонстрацією "успіху" дружньої до Кремля політики уряду Фіцо.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила масовану атаку РФ проти України, під час якої безпілотники залетіли навіть у Закарпатську область.

"Ми глибоко засуджуємо атаку і сподіваємося, що ніхто не постраждав", – заявила міністерка, додавши, що ситуацію обговорять на засіданні угорського уряду.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував главі МЗС Угорщини за швидку реакцію на російську атаку.

До речі, угорський уряд під керівництвом прем’єр-міністра Петера Мадяра 13 травня збирався на перше своє засідання, що пройшло у селі Опушташер у повіті Чонград на півдні країни.

Угорський прем’єр Петер Мадяр після першого засідання нового угорського уряду рішуче засудив російський напад на Закарпаття.

Він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер об 11:30 у зв’язку з атакою дронів на Закарпаття.

Варто зазначити, попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області.

Трамп у Китаї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія невипадково влаштувала одну із найтриваліших масованих атак у той час, як президент США Дональд Трамп перебуває з візитом у Китаї.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився", – наголосив глава держави.

Сьогодні вдень стало відомо, що президент США Дональд Трамп прилетів у Пекін, де його зустріли 300 китайських підлітків.

Американський президент Дональд Трамп перед візитом до Китаю заявив, що США не потрібна допомога з Іраном, а ще опублікував зображення, на якому Венесуела позначена як 51-й штат США.

Переломний момент?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вбачає ознаки переломного моменту у важкій боротьбі України за захист від Росії.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус, який у вівторок перебував у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За його словами, "українці досягають значного прогресу: удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат".

Як зазначає німецьке видання Welt, Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", – сказав Пісторіус.

До речі, у Пентагоні повідомили, що відправили військових в Україну для вивчення застосування дронів.

Греція на зустрічі в ЄС заявила про впевненість у тому, що знайдений дрон – український.

Саміт "Бухарестської дев’ятки"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вдень прибув до Румунії на саміт "Бухарестської дев’ятки".

На полях саміту він провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким, вони обговорили двосторонні відносини між країнами.

"Важливо, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час", – повідомив Зеленський.

На відкритті саміту Кароль Навроцький виступив зі словами підтримки України.

"Ми маємо спільно забезпечити, щоб у разі досягнення миру на схід від наших кордонів він був справедливим. Народи, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за будь-кого, ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються", – серед заявив Кароль Навроцький.

За його словами, не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну.

Він також підкреслив, що триваюча агресія Росії проти України "не є ізольованим конфліктом", а скоріше "прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку".

Президент Румунії Нікушор Дан скептично ставиться до нещодавньої заяви глави Кремля Владіміра Путіна про нібито наближення завершення війни в Україні.

"Усі російські військові стратегії не демонструють жодного прагнення до миру на європейському континенті, і ми реагуємо на це як у двосторонній співпраці, так і в межах НАТО чи Євросоюзу", – заявив румунський лідер.

До речі, Румунія входить у зону ще більшої турбулентності та стає для нас менш передбачуваним партнером.

Розпад коаліції у Латвії

У Латвії розпалася урядова коаліція.

Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через останні випадки із "заблукалими" українськими дронами у Латвії, під тиском якої він пішов у відставку.

Україна направить військових експертів до Литви і Латвії, куди залітали українські дрони.

У столиці Литви закривали аеропорт через "гібридну атаку з боку Білорусі". У районі литовського міста Каунас приземлилася повітряна куля із контрабандними сигаретами.

Решта новин

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що справа Андрія Єрмака "є свідченням того, що антикорупційні інституції працюють". Водночас вона зауважила, що, на жаль, цей факт буде використаний у гібридній війні, і "дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою".

ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до угоди про Спецтрибунал.

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026, а у Сербії тривають перші спільні військові навчання з НАТО.

У Франції безробіття зросло до найвищого рівня за останні п’ять років.

На лайнері у Франції – понад 1 700 осіб на карантині після смерті пасажира через норовірус.