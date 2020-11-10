Команда Байдена готова судиться из-за задержки с объявлением победителя выборов

Переходная команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность судебного иска из-за задержки с признанием победы демократа ответственным федеральным ведомством.

Об этом заявил представитель команды Байдена в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

GSA, Генеральная администрация, обычно признает кандидата в президенты, когда становится ясно, кто победил на выборах, чтобы можно было начать передачу власти.

Этого еще не случилось, несмотря на то, что в субботу американское телевидение и новостные сети объявили Байдена победителем. Это произошло после того, как он получил достаточно голосов выборщиков, чтобы обеспечить себе президентское кресло.

В законе четко не прописано, когда GSA должна принять решение, но представители переходной команды Байдена говорят, что их победа очевидна, а отсрочка не оправдана - даже если Трамп отказывается признать поражение.

Представитель переходной команды Байдена сообщил журналистам, что пришло время GSA подтвердить признание избранного президента. По его словам, команда Байдена готова рассмотреть возможность иска в суд, если это не будет сделано.

"Судебный иск, безусловно, возможен, но есть и другие варианты, которые мы рассматриваем", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Задержка со стороны GSA лишает команду Байдена доступа к миллионам долларов федерального финансирования и возможности встречаться с должностными лицами спецслужб и других ведомств.

Кроме того, у команды нет доступа к Госдепартаменту, который обычно способствует переговорам между иностранными лидерами и избранным президентом.

GSA не одобряла начало передачи власти в 2000 году в течение пяти недель, когда республиканец Джордж Буш и демократ Альберт Гор боролись за результат выборов.